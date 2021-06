CNV: afbouwen coronasteun komt te vroeg

Het afbouwen van de coronasteunpakketten komt te vroeg, vindt voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV. “Veel bedrijven zijn nog niet hersteld van de coronacrisis. Deze abrupte afbouw brengt veel ondernemers onnodig in de problemen. En daarmee werkenden in veel sectoren die onder druk staan.”

De vakbondsman reageert op aankondigingen dat de steunpakketten voor bedrijven in het vierde kwartaal niet meer worden voortgezet. Hij denkt dat het kabinet zich te vroeg rijk rekent met de huidige versoepelingen. “Corona is echter nog niet op z’n retour. We weten niet wat er na de zomervakantie gebeurt, en hoe de Delta-variant van het coronavirus zich verder ontwikkelt.”

Fortuin roept de overheid daarom op om het besluit te herzien. “Dat de economie floreert komt voornamelijk door de steunpakketten. Te snel afbouwen kan de verkeerde ‘big bang’ geven. Dan komt die klap alsnog, die we nu al anderhalf jaar uitstellen. Dat zou doodzonde zijn.”