Concern achter Ray-Ban zet overname moederbedrijf Pearle door

GrandVision, bekend van optiekketen Pearle, wordt na veel juridisch gesteggel toch overgenomen door het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. Dat bedrijf achter onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban heeft besloten de circa twee jaar terug beklonken miljardendeal door te zetten.

Koper en verkoper ruzieden afgelopen tijd in verschillende rechtszalen. Na een arbitragezaak in Zwitserland over vermeende misstanden door het Nederlandse bedrijf leek het er onlangs op dat EssilorLuxottica wel eens zou kunnen afzien van de deal. Ook werd er gespeculeerd dat de koper misschien een lagere prijs wilde bedingen. Maar na uitgebreid alle opties te hebben bekeken besluit EssilorLuxottica zich niet langer te verzetten en gewoon de oorspronkelijk afgesproken prijs te betalen. Deze bedraagt ongeveer 7,3 miljard euro.

Naar verwachting wordt de overname op 1 juli dit jaar afgerond. Voor de aankoop was eerder al goedkeuring verkregen van toezichthouders in verscheidene landen. De Europese Commissie gaf in maart onder voorwaarden toestemming. Er moesten om een gezonde concurrentie in de markt te behouden nog wel bepaalde ketens van de hand worden gedaan, waaronder het Nederlandse Eye Wish.