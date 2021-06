Consumentenbond: Afterpay gaat controle opvoeren

Betaaldienst Afterpay gaat de gegevens van klanten beter controleren om fraude tegen te gaan. Dat meldt de Consumentenbond. Die belangenvereniging was eerder zeer kritisch op de dienst waarmee klanten pas achteraf hoeven te betalen voor een onlineaankoop. Internetcriminelen kunnen via Afterpay heel gemakkelijk op naam van iemand anders bestellingen plaatsen, zo schreef de bond in april.

Afterpay heeft de Consumentenbond laten weten verschillende methodes te onderzoeken om te na te gaan of een klantaccount wel betrouwbaar is. Het bedrijf kijkt onder andere andere naar iDIN, waarmee klanten zich met hun bankgegevens kunnen identificeren bij andere dienstverleners.

Volgens de Consumentenbond kregen veel consumenten het afgelopen jaar spookfacturen van onder meer Afterpay. Criminelen misbruikten persoonsgegevens van anderen om een account mee te openen. Vervolgens konden ze spullen online bestellen die ze op een andere adres lieten bezorgen. Pas na betalingsherinneringen naar het factuuradres komt de fraude en het misbruik van persoonsgegevens aan het licht.

Afterpay was niet direct bereikbaar voor commentaar.