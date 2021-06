‘Honderden klachten over malafide praktijken door makelaars’

Makelaars negeren massaal de ethische regels rond de aankoop van een huis. Zo wisselen makelaars onderling informatie uit over biedingen. Ook spelen ze kopers tegen elkaar uit en drijven daarmee bewust de prijzen op. Dit concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een analyse van het meldpunt Oneerlijke Biedingspraktijken. Daar kwamen honderden meldingen op binnen.

Uit de klachten blijkt volgens de VEH ook dat huizenkopers die optrekken zonder aankoopmakelaar het vaak wel kunnen schudden in hun poging een huis te bemachtigen. Biedingen worden namelijk niet doorgegeven. Verder is het zonder aankoopmakelaar in veel gevallen schier onmogelijk om een bezichtiging te plannen.

Volgens de VEH is er sprake van een “schrijnend gebrek” aan regels en duidelijke afspraken over verkoopprocedures in de sector. Daardoor overschrijden veel makelaars de ethische grenzen van huizenkopers. De vereniging vindt dat demissionair minister Kajsa Ollongren met makelaarsorganisaties afspraken moet maken om de misstanden uit te roeien.

De VEH merkt op dat door de grote vraag naar woningen en het schaarse aanbod vrijwel elk te koop staand huis veel belangstelling trekt. Van makelaars mag worden verwacht dat de bezichtigings- en biedingsprocedures helder en eerlijk zijn en dat die worden gevolgd. Dat is volgens de VEH vaak niet het geval, zo blijkt uit de ervaringen van veel kopers. Het koop- en verkoopproces moet volgens de vereniging veel transparanter worden en beter te controleren.

Makelaarsvereniging NVM veroordeelt de ongeoorloofde praktijken bij de aankoop of verkoop van huizen. De vereniging noemt het met het oog op de overspannen markt echter te gemakkelijk om de bal nu alleen neer te leggen bij de makelaars en niet te kijken naar de andere betrokkenen zoals de huiseigenaren en kopers. “Samen moeten wij het hoofd koel houden in deze oververhitte markt. Dan helpt het niet om naar elkaar te wijzen en de zwartepiet toe te spelen”, aldus de NVM.

De vereniging roept klanten die teleurgesteld zijn in hun makelaar op die daar ook op aan te spreken. Ook is het mogelijk een klacht te melden bij de Geschillencommissie Makelaardij of de NVM Tuchtrechtspraak. De NVM gaat de 91 van de 600 klachten bestuderen waarbij concreet een NVM-makelaar is genoemd.

De makelaarsvereniging heeft al eerder bij de VEH geopperd om samen op te trekken tegen misstanden na opening van het meldpunt. Dat wilde de VEH niet, waardoor het volgens de NVM nu voelt alsof de leden worden veroordeeld zonder hoor en wederhoor. De NVM wil zo snel mogelijk overleggen met de VEH.