‘Huren sociale huurwoningen soms toch onterecht omhoog’

Verschillende huurders van een sociale huurwoning krijgen tegen de regels in toch een huurverhoging voor de kiezen, terwijl afgesproken is dat de huren dit jaar niet omhoog mogen. Ook vanuit de vrije sector komen er geluiden dat de maximale huurverhoging van 2,4 procent wordt overschreden. Dat meldt de Woonbond die daarover tientallen klachten ontving.

Traditioneel krijgen elk jaar vrijwel alle huurders in Nederland op 1 juli te maken met huurverhogingen, maar dit jaar is besloten om de huren te bevriezen. Door de coronacrisis kwamen tienduizenden huurders in de knel met betalingen, waarop door de politiek werd ingegrepen. Alleen na een verduurzaming van de woning mag een verhuurder wel meer huur vragen.

De Woonbond ontving verschillende signalen dat commerciƫle verhuurders van sociale huurwoningen toch een huurverhoging doorvoeren ondanks het feit dat het gaat om gereguleerde woningen. Huurders zouden die verhoging volgens de Woonbond niet moeten accepteren. De bond heeft ook een onlinecheck waarmee huurders kunnen controleren of hun huurverhoging wel deugt. Als dat niet zo is, kan ook een bezwaarschrift op maat worden gemaakt.

Volgens de Woonbond komen de meldingen uit het hele land en is er niet echt een oorzaak aan te wijzen voor de klachten. Verder adviseert de Woonbond ook om andere kosten, zoals servicekosten, goed te blijven toetsen. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten mogen in rekening worden gebracht. Als servicekosten ineens hard oplopen, kan het daarom geen kwaad de bonnetjes op te vragen, zo klinkt het.