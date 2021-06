Inflatie Duitsland stijgt minder sterk in juni

De inflatie in Duitsland is in juni minder sterk gestegen dan in mei, toen nog het hoogste niveau sinds 2018 werd bereikt. De laatste tijd was er veel te doen op de financiële markten over de oplopende inflatie omdat centrale banken zoals de Europese Centrale Bank (ECB) daardoor mogelijk sneller de rente kunnen gaan verhogen.

De lagere inflatie hangt samen met minder sterk gestegen prijzen van energie en voedsel. Ook bepaalde diensten werden minder duur, nadat de prijzen daarvan eerder sterk stegen door de grote vraag van consumenten door het heropenen van de economie van de coronacrisis. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakanties.

Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau bedroeg de inflatie 2,1 procent op jaarbasis vergeleken met 2,4 procent een maand eerder. Het gaat daarbij om een zogenoemd geharmoniseerd cijfer zodat de Duitse inflatie kan worden vergeleken met die in andere Europese landen. Daarmee nadert de inflatie in de grootste economie van Europa de doelstelling van bijna 2 procent die de ECB hanteert.

Overigens wordt verwacht dat de inflatiedaling kortstondig zal omdat het volledige effect van het wegvallen van een tijdelijke btw-verlaging in Duitsland vanaf volgende maand te voelen zal zijn. Ook de hogere grondstofprijzen zullen naar verwachting gaan doorwerken op de inflatie, net als de prijsverhogingen in de industrie door de toeleveringsproblemen met bijvoorbeeld chips.