Kabinet versobert coronasteunpakket, geen verlenging na september

Het kabinet past het coronasteunpakket voor bedrijven iets aan, en is op dit moment niet van plan het na september nog eens te verlengen. Dat heeft te maken met de sterk verbeterde economische vooruitzichten, melden de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Stef Blok (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Nu de meeste coronabeperkingen zijn opgeheven, gaat het volgens het kabinet “wezenlijk beter” dan toen het nieuwe steunpakket vier weken geleden werd aangekondigd. Daarom wordt de loonkostensubsidie NOW iets versoberd. De uitgaven aan deze regeling vallen daardoor naar schatting 35 miljoen euro lager uit. De totale kosten van het pakket zouden in het derde kwartaal 6 miljard euro bedragen.

Koolmees merkt op dat er vanaf augustus “eigenlijk geen beperkingen meer zijn voor de economie”. Het is dan ook “niet logisch” om te denken dat er dan nog bedrijven zijn die meer dan 80 procent van hun omzet mislopen. Hij stelt ook vast dat het aantal aanvragen voor de NOW terugloopt. Dat was ook in het tweede kwartaal, dat woensdag afloopt, al het geval.

Het bedrijfsleven moet het in principe vanaf oktober weer op eigen kracht redden. Alleen als het coronavirus oplaait waardoor opnieuw in het hele land op grote schaal bedrijven de deuren moeten sluiten, komen mogelijk nieuwe steunmaatregelen in beeld. Ondernemers worden ook geacht vanaf oktober weer belasting te gaan betalen.

Bedrijven die belastinguitstel hebben gekregen hoeven pas in oktober volgend jaar te beginnen met het aflossen van die schuld. Zij krijgen daar vijf jaar de tijd voor.