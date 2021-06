McDonald’s stopt met rundvlees van slachthuis Gosschalk

Fastfoodketen McDonald’s stopt per direct met het afnemen van rundvlees van het slachthuis Gosschalk uit Epe, dat deze week in opspraak is geraakt vanwege ernstige dierenmishandeling. Dat bevestigde een woordvoerder van McDonald’s Nederland, na eerdere berichtgeving door RTL Nieuws.

“Nadat we de beelden hebben gezien waren we enorm geschokt en geschrokken. Dit is niet acceptabel. We zijn direct gestopt met het afnemen via onze toeleverancier van rundvlees van Gosschalk. Dierenwelzijn heeft bij ons de hoogste prioriteit”, aldus de zegsvrouw van McDonald’s. Volgens haar gaat het om ongeveer 20 procent van het rundvlees in de reguliere hamburgerproducten in Nederland. McDonald’s wil dat de zaak grondig wordt onderzocht.

Varkens in Nood sloeg maandag alarm over het slachthuis. Op videobeelden is te zien hoe medewerkers dieren gruwelijk mishandelen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het slachthuis zo snel mogelijk wordt gesloten.