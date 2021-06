‘Nederland EU-koploper oplaadstations elektrische auto’s’

Nederland heeft verreweg de meeste oplaadpunten voor elektrische auto’s in de Europese Unie. In ons land staat volgens de Europese autobranchevereniging ACEA zo’n 30 procent van alle oplaadpunten, terwijl Nederland maar een zeer klein deel van het EU-grondgebied is.

ACEA wijst op de ongelijke verdeling van oplaadpunten over Europa. 70 procent van de oplaadlocaties ligt in Frankrijk, Duitsland of Nederland. Nummer vier Italië heeft met 6 procent van het totaal een stuk minder oplaadmogelijkheden dan nummer drie Duitsland (20 procent). “Landen zoals Spanje en Polen met een relatief groot grondgebied maar een lager bbp lijken achtergelaten te worden”, stelt ACEA.

Daarom roept de brancheorganisatie op om voor iedere EU-lidstaat bindende doelen af te spreken. “Niet alleen voor oplaadpunten voor elektrische auto’s, maar ook voor waterstofstations.” ACEA waarschuwt dat zonder concrete actie nu, verbeteringen de komende jaren onwaarschijnlijk zijn. De Europese Commissie discussieert over twee weken over dit onderwerp.

De CO2-uitstoot van auto’s in de EU moet in 2030 met 50 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Daar zijn volgens ACEA 6 miljoen openbare oplaadpunten voor nodig. Dat zijn er nu 225.000.