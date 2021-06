Olieprijzen dalen iets door zorgen over oplaaiende Delta-variant

De olieprijzen zijn dinsdag wat weggezakt na de stevige opmars de laatste weken. Het oplaaiende coronavirus, en dan met name de besmettelijke Delta-variant, wakkert de zorgen over de vraag naar olie aan. Dat gebeurt in de aanloop naar de vergadering van landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland (OPEC+), die mogelijk zullen beslissen om de olieproductie weer op te schroeven.

De besmettelijke Delta-variant van het coronavirus heeft onder meer gezorgd voor een piek in het aantal besmettingen. In verschillende landen en regio’s worden coronamaatregelen weer aangescherpt. Dat leidt tot een mindere vraag naar olie omdat de economische activiteit lager ligt en mensen ook minder reizen vanwege bijvoorbeeld lockdowns.

Deze maand is de olieprijs 10 procent gestegen, vooral doordat grote economie├źn als de Verenigde Staten en China sneller dan verwacht herstelden van de crisis. Dat zorgde ervoor dat er meer olie werd verbruikt. Tegelijkertijd namen de voorraden af.

De huidige ontwikkelingen rond het coronavirus kunnen van invloed zijn op de beslissing van OPEC+ later deze week om al dan niet de productie op te schroeven. De landen kwamen eerder overeen de productie te bevriezen om daarmee de olieprijzen te stutten.

Voor een vat Amerikaanse olie moest dinsdagmorgen 72,68 dollar worden betaald. Dat is 0,3 procent minder dan een dag eerder. Brentolie werd verhandeld voor 74,48 dollar per vat, eveneens 0,3 procent lager dan maandag.