Vertrouwen producenten op recordhoogte

De positieve stemming onder ondernemers in de industrie neemt almaar toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het vertrouwen deze maand op het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in 1985 uitgekomen. Ondernemers zijn vooral positiever over hun orderportefeuille.

Ook met het oog op de toekomstige bedrijvigheid was het sentiment verbeterd ten opzichte van een maand eerder. Het oordeel over de voorraden van voltooide producten was minder positief.

De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie en in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in juni het meest positief. In laatstgenoemde branche steeg het vertrouwen ook het sterkst.

Verder meldt het CBS dat de productie van de industrie in april bijna 13 procent hoger lag dan in diezelfde maand een jaar eerder, toen coronamaatregelen de industrie in de weg zaten. Dat was een maand eerder nog 3,3 procent. In vergelijking met april 2019 was de groei 1 procent. De industrie presteert volgens het CBS al een paar maanden boven het niveau van voor de crisis.

Wat ook belangrijk is voor het toegenomen vertrouwen onder Nederlandse ondernemers is het sentiment in Duitsland, een van de belangrijkste afzetmarkten. Het Duitse producentenvertrouwen nam in juni toe tot het hoogste niveau sinds april 2018. Wel was het oordeel over de toekomstige bedrijvigheid van Duitse ondernemers minder positief dan eerder.

De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie nam in april met ruim een derde toe in vergelijking met diezelfde maand een jaar eerder. Vergeleken met 2019 ligt de Duitse productie nu nog altijd 6 procent onder dat niveau.