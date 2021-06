APM wil containerterminal op Tweede Maasvlakte uitbreiden

APM Terminals wil zijn containerterminal op de Tweede Maasvlakte qua capaciteit verdubbelen. Die terminal moet groter worden, maar ook efficiënter gaan werken. APM Terminals geeft daarbij ook aan dat er mogelijk banen op de tocht staan. Het bedrijf wil daarom om de tafel met de eigen ondernemingsraad en de vakbonden.

Concrete plannen heeft APM Terminals nog niet. Volgend jaar moeten de uitbreidingsplannen uitgewerkt worden. De komende zes maanden gaat het bedrijf met de ondernemingsraad al werken aan plannen om de prestaties van de terminal te verbeteren. In 2026 moet de capaciteitsuitbreiding een feit zijn.

APM Terminals zegt door een vroegtijdig overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden zoveel mogelijk banen te willen behouden. Dat moet onder meer lukken door het om- en bijscholen van de huidige medewerkers.

Het terminalbedrijf APM Terminals is een dochteronderneming van de Deense rederij A.P. Møller – Mærsk. Tot voor kort had APM twee containerterminals in de Rotterdamse haven. Onlangs verkocht het bedrijf zijn andere terminal aan branchegenoot ECT.