Banengroei bedrijfsleven VS sterker dan verwacht

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in juni harder gegroeid dan verwacht, al viel die wel wat minder sterk uit dan in mei. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er afgelopen maand 692.000 nieuwe banen bij in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Economen hadden in doorsnee op 600.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend.

Het cijfer van mei werd neerwaarts herzien naar 886.000 nieuwe banen. Eerder werd hier nog een plus van 978.000 arbeidsplaatsen gemeld. Volgens ADP kwamen er in juni met name in de sectoren voor vrijetijdsbesteding en horeca meer banen bij, geholpen door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen waardoor de vraag naar personeel sterk toenam. Maar ook in het onderwijs en de gezondheidszorg was een flinke plus te zien.

De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.