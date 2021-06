‘Beursgang taxi-app Didi in VS grootste sinds Alibaba in 2014’

De Chinese taxi-app Didi Global heeft met zijn beursgang in New York 4,4 miljard dollar opgehaald. Dat zeggen ingewijden tegen de persbureaus Reuters en Bloomberg. De waardering van het bedrijf op basis van het huidige aandelenkapitaal ligt op ruim 67 miljard dollar. Het is de grootste beursgang van een Chinees bedrijf in New York sinds die van webwinkel Alibaba in 2014.

Didi is de grootste speler op de taximarkt in China. Het bedrijf is verder vooral actief in Latijns-Amerika en zou plannen hebben om naar Europa te komen. Een belangrijke investeerder in het bedrijf is het Japanse SoftBank. Ook de Amerikaanse branchegenoot Uber Technologies is aandeelhouder van het in 2012 opgerichte Didi.

Didi verkocht volgens de bronnen meer stukken dan eerder was gepland vanwege de grote vraag van investeerders. De beurshandel in Didi zou woensdag moeten beginnen op Wall Street.

Onlangs werd nog gemeld dat de Chinese kartelautoriteiten onderzoek doen naar Didi om te zien of het bedrijf concurrentieregels heeft geschonden. De autoriteiten zouden onder meer onderzoeken of Didi oneerlijke manieren heeft gebruikt om kleinere rivalen uit de markt te drukken.