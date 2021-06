Brillenconcern GrandVision schiet omhoog op rode beurs

GrandVision was woensdag de grote winnaar op een verder overwegend rode Amsterdamse beurs. Beleggers waren opgelucht dat de overname van het moederbedrijf van optiekketen Pearle door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica ondanks veel juridisch gesteggel toch doorgaat. Ook andere Europese beurzen doken in de min op de laatste dag van het tweede kwartaal.

GrandVision (plus 14,2 procent) was de grootste stijger in de MidKap. EssilorLuxottica, de eigenaar van brillenmerk Ray-Ban, heeft besloten de overnamedeal toch door te zetten en de volle overnameprijs van 7,3 miljard euro te betalen. Vorige week oordeelde een Zwitsers arbitragehof nog dat GrandVision zich niet aan de overnameovereenkomst heeft gehouden, waardoor EssilorLuxottica zich zonder boete kon terugtrekken uit de deal. EssilorLuxottica won 0,1 procent in Parijs en investeerder HAL, grootaandeelhouder van GrandVision, steeg 4,7 procent in Amsterdam.

De Europese aandelenmarkten reageerden op tegenvallende industriecijfers uit China en Japan. Daarnaast verwerkten ze een beter dan verwacht banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP, al kon dat het sentiment niet ten goede keren.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent lager op 729,52 punten. De hoofdindex boekte in de eerste zes maanden van 2021 een winst van dik 16 procent. De MidKap daalde woensdagochtend 0,2 procent tot 1041,52 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 1 procent. De Londense FTSE-index verloor 0,7 procent. Uit een nieuwe raming bleek dat de Britse economie in het eerste kwartaal iets harder is gekrompen dan eerder gedacht.

De inflatie in de eurozone nam in juni af tot 1,9 procent op jaarbasis, van 2 procent in mei. Dat kwam omdat de energieprijzen en de prijzen van bepaalde diensten minder sterk stegen dan een maand eerder. De oplopende inflatie speelde de laatste tijd een belangrijke rol op de financiƫle markten, omdat centrale banken daardoor mogelijk eerder de rente zouden kunnen verhogen.

Ahold Delhaize was de grootste stijger bij de hoofdfondsen en werd 1 procent hoger gezet. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway daalde 2,4 procent en stond onderaan. Bij de middelgrote bedrijven was advies- en ingenieursbureau Arcadis de grootste daler met een min van 2,7 procent.

De euro was 1,1847 dollar waard, tegen 1,1906 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 73,15 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 75,05 dollar per vat.