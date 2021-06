Bulgaarse Huvepharma ziet af van beursgang in Amsterdam

Huvepharma ziet af van een beursgang in Amsterdam. De Bulgaarse producent van geneesmiddelen en voedingssupplementen voor vee had eerder deze maand bekendgemaakt een notering aan de beurs in de hoofdstad na te streven, maar schrapt die plannen na gesprekken met institutionele investeerders.

Volgens topman Kiril Domuschiev werd hem uit die gesprekken duidelijk dat zijn bedrijf gebaat is om nog wat langer in private handen te blijven. Daarmee zou de snelle groei op korte en middellange termijn beter ondersteund worden. Huvepharma sluit niet op een later moment alsnog naar de beurs te willen.