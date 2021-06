Een tiende meer omzet voor winkeliers

Winkeliers hebben in mei bijna een tiende meer verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral winkels in de non-foodsector voerden de omzet op. Die groei komt niet alleen maar doordat de verkopen in mei 2020 erg laag waren door corona, want ook ten opzichte van mei 2019 verkochten winkeliers meer.

De detailhandel als geheel boekte volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 9,7 procent meer omzet dan een jaar eerder. Vergeleken met mei 2019 ging het om een stijging van ruim 19 procent.

De opbrengsten stegen met net geen 16 procent bij winkels die vooral spullen in plaats van voedingswaren verkopen. Onder meer mode- en schoenenzaken verkochten meer dan in mei 2020 en mei 2019. Winkels in voedingsmiddelen hadden juist te maken met een daling van bijna 1 procent op jaarbasis, onder andere doordat supermarkten iets minder omzet boekten. De opbrengsten uit onlineverkoop stegen met 16 procent, meldt het CBS.

Veel winkeliers hadden in de eerste maanden van dit jaar te maken met strenge maatregelen tegen het coronavirus. Niet-essentiƫle winkels moesten tot begin maart dicht. Vervolgens konden ze mensen ontvangen op afspraak, maar dat betekende alsnog dat ze veel klandizie misliepen. Vanaf 28 april verviel die verplichting om alleen op afspraak te komen winkelen.