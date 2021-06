Gamen en thuiswerken zorgt voor veel meer verkeer op netwerk KPN

Door de coronacrisis hebben huishoudens veel meer gebruikgemaakt van het vaste netwerk van KPN. Dat kwam onder meer doordat er meer werd gegamed en omdat mensen vanuit huis werkten. De telecomprovider merkte een toename van het dataverkeer met 40 procent sinds het begin van de crisis zestien maanden geleden.

Volgens KPN is het dataverbruik in coronajaar 2020 twee keer zo hard gegroeid als onder normale omstandigheden. Het uploadverkeer nam over de afgelopen twee jaar met 50 procent toe, vooral door de vele videogesprekken en de toegenomen populariteit van gamen. Om de toegenomen drukte aan te kunnen breidde KPN de capaciteit van zijn netwerk meermaals uit. Ook stak de provider meer tijd en geld in de controle van zijn netwerk om overbelasting te voorkomen.

Met name rond elk heel en half uur merkt KPN een piek in het verbruik, omdat mensen op die momenten inbellen voor een Zoom-vergadering of een andere videobijeenkomst. 10.00 uur, 11.00 uur en 14.00 uur zijn daarbij de favoriete tijden.

Ook nu merkt KPN dat het nog altijd druk is op het netwerk, omdat nog altijd veel mensen vanuit huis werken. In de afgelopen twee maanden lag het ‘thuiswerkverkeer’ een kwart hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het recordverbruik van tijdens de lockdowns wordt nu vooralsnog niet gehaald. Maar omdat veel mensen vermoedelijk ook thuis zullen blijven werken en het dataverkeer sowieso al verder zou groeien, verwacht KPN snel nieuwe records.