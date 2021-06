‘Groot deel groene stroomproducten niet groen’

Een groot deel van de stroomproducten die in Nederland als groen worden verkocht blijkt niet volledig groen. Dat komt naar voren uit een analyse van klimaatstichting HIER die de herkomst van de stroom van 103 groene stroomproducten analyseerde. Met de jaarlijkse analyse wil HIER consumenten helpen met hun keuze voor echte groene stroom.

Bij 62 van de geanalyseerde producten is de stroom die wordt aangeboden ook daadwerkelijk groen omdat deze voor 100 procent duurzaam in Nederland is opgewekt. De overige 41 producten die HIER onderzocht, zijn vergroend met certificaten uit het buitenland.

Met groene certificaten kunnen energieleveranciers aantonen dat de stroom die ze verkopen ook daadwerkelijk groen opgewekt is. Maar certificaten die in het buitenland ongebruikt blijven, kunnen door energiebedrijven die in Nederland actief zijn, worden opgekocht om niet-duurzaam opgewekte stroom alsnog als groen verkopen.

Volgens HIER draagt dit systeem, dat overigens niet illegaal is, niet bij aan het verduurzamen van de energieopwekking. In veel landen is het niet nodig om aan te tonen dat groene stroom groen is, zoals bijvoorbeeld in Noorwegen waar mensen praktisch naast de waterkrachtcentrale wonen en er geen discussie is over de herkomst van de energie, aldus de klimaatstichting.

HIER vindt het vooral vervelend dat klanten in Nederland als het ware voorgelogen worden. Zij begrijpt dat energiemaatschappijen genoeg stroom moeten opwekken om aan de marktvraag te voldoen en dat de groene capaciteit nog niet voldoende is. Maar dan moet niet met termen als groen en duurzaam worden gesjoemeld. “Als het niet groen is, noem het dan ook niet zo”, aldus een zegsvrouw van de stichting.