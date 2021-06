In navolging van Bezos wil ook Branson de ruimte in

Na Jeff Bezos wil nu ook Richard Branson de ruimte in. De eigenaar van het Virgin-imperium staat klaar voor een vlucht met ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic, liet hij weten. “Ik ben getraind en gezond. Als de technici zeggen dat ik mee kan, ben ik er klaar voor.” Er gaan geruchten dat Branson al dit weekeinde, als in de Verenigde Staten Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd, de ruimte in gaat.

Daarmee zou de Britse miljardair Amazon-topman Jeff Bezos aftroeven. De rijkste man op aarde verlaat de planeet op 20 juli op een vlucht van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Hij gaat dan, twee weken nadat hij een stap terug doet bij Amazon, samen met zijn broer mee. Ook veilde hij een plekje op die vlucht voor 28 miljoen dollar.

Er is overigens wel een verschil tussen de twee ruimtereizen. Virgin Galactic voert zijn reizen uit door zijn raketvliegtuig eerst gekoppeld aan een normaal vliegtuig de lucht in te laten gaan. Na het loskoppelen gaat het raketvliegtuig vervolgens naar de rand van de dampkring. Bezos’ Blue Origin maakt gebruik van een raket die vanaf een lanceerbasis in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaat voordat het ruimtevaartuig terugkeert naar de aarde.

Branson en Bezos zijn niet de enige miljardairs die zich bezig houden met ruimtereizen. Ook Tesla-topman Elon Musk heeft een ruimtevaartbedrijf, SpaceX. Dat bedrijf voert al vluchten uit voor NASA en lanceert commerciƫle raketten waarmee onder meer satellieten de ruimte in worden gebracht. Musk heeft nog geen concrete plannen voor een ruimtevlucht bekendgemaakt.