Melk en karnemelk in literpakken huismerk PLUS worden biologisch

Alle dagverse melk en karnemelk in een literpak van het huismerk van supermarktketen PLUS is vanaf deze week standaard biologisch. De keten is naar eigen zeggen de eerste supermarkt die deze stap zet. Eind juli volgen de magere, halfvolle en volle yoghurt.

PLUS belooft dat de klant dezelfde prijs blijft betalen en dat de boeren de meerprijs die bij biologisch past krijgen. “PLUS legt het verschil zelf bij”, aldus de keten in een persverklaring.

Biologische melk is beter voor de klant, de boer, de koe en het milieu, zegt commercieel directeur bij PLUS Eric Leebeek. “De koeien hebben meer ruimte, leven gezonder en krijgen biologisch gecertificeerd veevoer.” Biologische koeien krijgen voer dat niet is geteeld met synthetische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest, geeft ook voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal aan. Ook zorgt biologische landbouw voor een grotere biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit.

Michaël Wilde, directeur van ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding Bionext, zegt dat biologische melkveehouderij 70 procent minder stikstof uitstoot. “Ook als het gaat om andere grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en dierenwelzijn wordt biologisch gezien als een belangrijk onderdeel van de oplossing.”

Zo’n duizend biologische koeien zorgen jaarlijks voor ruim 7,8 miljoen liter duurzame melk voor PLUS.