Moederbedrijf Pearle wint op Damrak na doorgaan overname

Het aandeel GrandVision schoot woensdag omhoog op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van optiekketen Pearle wordt na veel juridisch gesteggel toch overgenomen door het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien in afwachting van het inflatiecijfer van de eurozone over juni. In mei liep de inflatie in het eurogebied al op tot 2 procent. De stijging van het algemene prijspeil ligt daarmee iets boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van bijna 2 procent.

Ook wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Dat rapport vormt een belangrijke indicator voor het officiƫle banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven.

GrandVision kreeg er 14 procent bij in de MidKap. De eigenaar van brillenmerk Ray-Ban heeft besloten de overnamedeal, die circa twee jaar geleden werd beklonken, door te zetten en de volle overnameprijs van 7,3 miljard euro te betalen. Vorige week oordeelde het Zwitserse arbitragehof nog dat GrandVision zich niet aan de overnameovereenkomst heeft gehouden, waardoor EssilorLuxottica zich zonder boete kon terugtrekken uit de deal. EssilorLuxottica won 0,6 procent in Milaan. Investeerder HAL, een grootaandeelhouder van GrandVision, steeg dik 6 procent in Amsterdam.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 734,66 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1045,62 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,1 procent. Uit een nieuwe raming bleek dat de Britse economie in het eerste kwartaal met 1,6 procent is gekrompen. Eerder werd een terugval van 1,5 procent gemeld.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was fintechbedrijf Adyen met een winst van 1,5 procent. ING sloot de rij met een min van 1,3 procent. Olie- en gasconcern Shell daalde 0,4 procent ondanks een adviesverhoging door Citi. In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM onderaan met een verlies van 2,5 procent.

Het investeringsfonds Climate Transition Capital Acquisition (CTCA1) haalde met zijn beursgang in Amsterdam 190 miljoen euro op om de energietransitie te versnellen. CTCA1 is een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’, een beursfonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

De euro was 1,1897 dollar waard, tegen 1,1906 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 73,29 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 74,83 dollar per vat.