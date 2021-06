Werkloosheid Duitsland verder omlaag na daling coronabesmettingen

De werkloosheid in Duitsland is in juni verder gedaald. Dankzij de forse afname van de coronabesmettingen in het land konden veel lockdownmaatregelen de voorbije maanden worden versoepeld. Dat zorgde ook voor economisch herstel, waardoor er volgens het Bundesagentur für Arbeit 38.000 minder werklozen waren dan in mei. In mei was er ook al sprake van een lichte daling van de werkloosheid.

De grootste economie van Europa telde in juni ruim 2,6 miljoen werklozen, wat gelijkstaat aan 5,7 procent van de beroepsbevolking. In mei meldde het federale bureau voor werk nog een werkloosheidscijfer van 5,9 procent.

Een jaar geleden leed de Duitse arbeidsmarkt nog duidelijk onder de coronapandemie. Toen kwamen er in de maand juni 400.000 werklozen bij, waardoor de werkloosheid met bijna 1 procentpunt steeg.

Om groot banenverlies te voorkomen konden bedrijven in Duitsland gebruikmaken van zogeheten Kurzarbeit. Dat is een regeling waarbij de overheid de lonen aanvult van personeel waarvoor wegens de crisis tijdelijk geen of minder werk is. Volgens voorlopige cijfers vroegen bedrijven in juni voor 59.000 personen Kurzarbeit aan. Dat is een duidelijke daling ten opzichte van voorgaande maanden.