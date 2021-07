AEX begint sterk aan tweede jaarhelft door optimisme over herstel

De Amsterdamse AEX-index is donderdag sterk begonnen aan de tweede helft van 2021 en tikte een nieuwe recordstand aan. Beleggers lijken na de sterke eerste jaarhelft te blijven gokken op een voorspoedig economisch herstel van de coronacrisis in Europa. De stemming werd daarbij gesteund door een recordgroei van de industrie in de eurozone in juni. Later op de dag komen nog de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS naar buiten, die mogelijk meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 732,05 punten. De graadmeter bereikte op 738,10 punten de hoogste koers ooit. De MidKap won ook 0,4 procent, tot 1045,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,7 procent.

Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek dat de bedrijvigheid van de industrie in het eurogebied vorige maand de sterkste groei ooit heeft laten zien. Daarmee werd voor de vierde maand op rij een nieuw record aangetikt. De industrie profiteert volop van het economische herstel en de versoepeling van de coronamaatregelen.

Staalfabrikant ArcelorMittal profiteerde van het positieve economische nieuws en ging aan kop in de AEX, met een winst van 2,8 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (plus 2,7 procent) volgde op de voet dankzij een flinke verhoging van het koersdoel door Goldman Sachs. Chipbedrijf Besi sloot de rij met een verlies van 2,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Pharming 2 procent. Het biotechnologiebedrijf gaat samenwerken met branchegenoot Orchard Therapeutics en neemt een belang in dat bedrijf. CureVac ging 14 procent onderuit in Frankfurt. Uit de definitieve testresultaten is gebleken dat het vaccin van het Duitse biotechbedrijf slechts 48 procent effectief is tegen het coronavirus. CureVac meldde in juni al een teleurstellende werkzaamheid van 47 procent van het vaccin en zag miljarden euro’s aan beurswaarde verdampen.

In Stockholm verloor Hennes & Mauritz (H&M) 1 procent. De Zweedse kledingketen schreef afgelopen kwartaal weer zwarte cijfers dankzij de heropening van de winkels, maar merkt dat het nog altijd minder druk is in de winkelstraten dan voor de crisis. AB Foods, het moederbedrijf van kledingketen Primark, zag de verkopen sterker dan verwacht toenemen en steeg bijna 5 procent in Londen.

De euro was 1,1852 dollar waard, tegen 1,1847 dollar een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van oliekartel OPEC. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 74,28 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent meer, op 75,45 dollar per vat.