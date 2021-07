Albert Heijn kan nog geen klimaatneutrale melk beloven

Albert Heijn claimt ten onrechte dat bepaalde melk die dit jaar wordt verkocht klimaatneutraal is. De Reclame Code Commissie oordeelde dat de Zaanse supermarktketen dit namelijk vooraf niet kan weten, maar dat dit pas achteraf na metingen over CO2-uitstoot door koeien kan worden bepaald.

De commissie ontving een klacht van de organisatie Even Geen Vlees over een paginagrote reclame-uiting van Albert Heijn in de Volkskrant van begin dit jaar en beweringen op de eigen website. In de advertentie stelt Albert Heijn dat driehonderd melkveehouders die melk leveren aan de keten sinds dit jaar klimaatneutrale melk produceren. Dat betekent concreet dat de CO2 die wordt uitgestoten bij het produceren gelijk is aan de CO2 die in de grond wordt vastgehouden.

Volgens Even Geen Vlees is die claim discutabel. Volgens onderzoek zou het praktisch onmogelijk zijn om van tevoren te zeggen of alle CO2 die wordt uitgestoten, wordt vastgehouden. De opname van CO2 hangt af van verschillende omstandigheden als conditie van de bodem, neerslag en temperatuur.

De Reclame Code Commissie stelde de klagers in het gelijk. Daarop moet de supermarktketen zijn uiting aanpassen. Albert Heijn kan wel in 2022 rapporteren hoeveel CO2 er in 2021 is opgenomen en dan uitspraken doen over de klimaatimpact van de melk, stelt de commissie.

Albert Heijn zegt blij te zijn dat de commissie aanknopingspunten ziet voor gebruik van duurzaamheidsclaims over vastlegging van CO2. Daarbij benadrukt Albert Heijn dat het de claim van klimaatneutrale melk kan gebruiken als daarbij een goede uitleg en nuancering wordt gegeven.