‘Amsterdamse kantorenmarkt toont herstel’

De Amsterdamse kantorenmarkt toonde in het eerste kwartaal duidelijk herstel van de coronacrisis. Volgens een rapport van vastgoedadviseur Savills werden huurcontracten getekend voor bij elkaar 66.591 vierkante meter aan kantooroppervlak. Dat is meer dan in de voorgaande drie kwartalen, toen nog sprake was van een gemiddelde ingebruikname van 55.000 vierkante meter.

De markt werd onder meer aangejaagd door grote transacties van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, en ING. Zij waren goed voor respectievelijk 14.416 en 31.500 vierkante meter. Naast financiƫle dienstverlening blijft IT een belangrijke sector voor de Amsterdamse kantorenmarkt, constateert Savills.

De kantorenleegstand in de hoofdstad is op jaarbasis wel verder opgelopen, tot 6,1 procent van 5,2 procent in het eerste kwartaal van 2020. Maar dat is nog wel relatief laag als wordt vergeleken met voorgaande jaren. Volgens Savills speelt mee dat veel bedrijven vorig jaar hun huisvestingsbeslissingen uitstelden. Dat zou hebben geleid tot ruimere ruimere vraag-aanbodverhoudingen.

In de binnenstad van Amsterdam is het aanbod het sterkst gegroeid, zegt IJsbrand Brunger, een van de deskundigen bij Savills. Dit komt volgens hem omdat veel kantoren in dit gebied nog voor de coronacrisis zijn gekocht door beleggers die van plan waren ze te renoveren en op grote schaal aan te bieden voor de verhuur.

Brungers collega Jordy Kleemans geeft aan dat de vooruitzichten voor de Amsterdamse kantorenmarkt positief zijn als wordt gekeken vanuit het perspectief van vastgoedbedrijven. Voor sommige kantoorgebouwen dreigt namelijk sluiting omdat ze niet energiezuinig genoeg zijn. Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben, vanaf 2030 wordt label A de norm. Ruim een tiende van het Amsterdamse kantooroppervlak heeft momenteel nog energielabel D of slechter. Een deel van deze ruimte zal over anderhalf jaar waarschijnlijk onverhuurbaar zijn, waardoor de leegstand vanzelf weer zal teruglopen.