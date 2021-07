‘Beduidend’ minder bedrijven vroegen loonsteun in tweede kwartaal

Het aantal werkgevers dat loonsubsidie NOW heeft aangevraagd voor de maanden april tot en met juni 2021, is met 46.000 “beduidend lager” dan in de vorige periodes. Dat meldt uitvoerder UWV. Het loket voor de aanvragen is woensdagnacht gesloten.

Zo’n 37.000 aanvragen zijn goedgekeurd. Die bedrijven hebben samen 707.000 mensen in dienst. Er is voor deze periode van NOW 1 miljard euro aan voorschotten overgemaakt aan de bedrijven van wie de aanvraag is goedgekeurd. Meer dan duizend aanvragen zijn afgewezen.

Met de subsidieregeling krijgen bedrijven die door de coronacrisis met een flinke omzetdaling te maken kregen, de loonkosten voor een groot deel vergoed. Het is een belangrijk onderdeel van de coronasteunpakketten waarmee het kabinet de economie draaiende probeert te houden.

Nu de meeste coronaregels worden losgelaten en de economie zich snel herstelt, heeft het kabinet besloten de regeling te versoberen voor het derde kwartaal van 2021. Dat besluit is recent pas genomen, waardoor de nieuwe voorwaarden nog verwerkt moeten worden. Het loket bij het UWV gaat daardoor later open dan de geplande datum van 5 juli. “Een nieuwe datum is nog niet bekend”, schrijft de uitkeringsinstantie.