Buitenlandse techbedrijven moeten nu Russische vestiging hebben

Buitenlandse techbedrijven moeten voortaan een vestiging in Rusland hebben als ze diensten willen blijven aanbieden in het land. President Vladimir Poetin ondertekende een wet die dat bepaalt. De regel is een nieuwe stap van Rusland om meer grip te krijgen op techbedrijven.

Rusland is al enige tijd bezig om minder afhankelijk te worden van buitenlandse techbedrijven. Zo moeten die bedrijven gegevens van Russische klanten ook in Rusland opslaan.

Ook dwingt Moskou techbedrijven om berichten te verwijderen die het als illegaal bestempelt. Toen Twitter dat onlangs weigerde, werd als straf de snelheid van de berichtendienst teruggeschroefd, waardoor gebruikers daar last van hadden.