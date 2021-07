Consumenten meer geld kwijt aan kleine pakketjes van buiten de EU

Voor pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, moet per donderdag ook btw worden betaald. Daarmee zijn pakjes van populaire webshops als AliExpress en Wish in één klap een stuk duurder. Tot 1 juli waren bestellingen van onder de 22 euro vrijgesteld van belastingen. Met de nieuwe Europese regels die zijn ingegaan, geldt ook voor de kleine leveringen een btw-tarief van 21 procent.

Als de btw niet vermeld wordt door de webshop, moet deze achteraf betaald worden. De kosten voor de consument vallen dan hoger uit. Naast leveringen uit China gaat het bijvoorbeeld ook om pakketjes die vanuit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten naar Nederland worden verscheept. Met de regels wil de Europese Unie voorkomen dat er voordelen zitten aan de aankoop van producten van buiten de EU. Vooral omdat op producten van binnen het landenblok altijd een btw-heffing zit.

Of consumenten straks achteraf opgezadeld worden met extra kosten of dat dit meteen al bij de prijs inbegrepen zit, verschilt per webshop. Ook kan het zijn dat spullen die voor 1 juli al zijn gekocht alsnog extra worden belast. De aankoopdatum maakt wat de nieuwe regels betreft niet uit.