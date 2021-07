Doorstart D-reizen gaat iets trager dan gedacht

D-reizen heropent de deuren, maar het hele proces gaat wel wat trager dan eerder aangekondigd. Volgens directeur Marc van Deursen van Prijsvrij, dat onderdelen van D-reizen overnam na het faillissement, hebben de voormalige bestuurders van de reisbureauketen achter de schermen nog geprobeerd winkels “weg te kapen”.

Prijsvrij bereikte met de curatoren overeenstemming over een doorstart van de merknaam en het klantenbestand. De reisorganisatie wil verder met zo’n 150 van de oorspronkelijke 285 reisbureaus en ongeveer 450 van de vroegere 1100 medewerkers. Maar Prijsvrij moest na de deal met de curatoren zelf met bijvoorbeeld verhuurders van de winkelpanden in onderhandeling om filialen te kunnen voortzetten.

“Sinds het bankroet van D-reizen hebben sommige panden al een andere huurder gekregen. En soms heeft het personeel van de winkel al een andere baan gevonden”, legt Van Deursen uit. Hij ergert zich er ook aan dat de bestuurders die D-reizen voor het bankroet in handen hadden, diverse verhuurders en voormalig personeel zouden hebben benaderd. Dit om bepaalde reisbureaus onder een andere naam te kunnen doorzetten. Als dat gebeurt moet Van Deursen voor de betreffende locaties op zoek naar een nieuw pand en nieuwe medewerkers.

Ton Tekstra, een van de curatoren, herkent de moeilijkheden maar heeft er vertrouwen in dat de doorstart niet in gevaar komt. Hij heeft aan investeerder Wim Smit van The Travel Company, die samenwerkte met de voormalige bestuurders, laten weten dat hij moet stoppen met zijn pogingen om winkels weg te kapen. Volgens Tekstra heeft Smit inmiddels aangegeven aan dat verzoek gehoor te geven. De curatoren hebben daarnaast bij voormalige medewerkers benadrukt dat ze juridisch gezien niet zomaar voor een ander reisbureau aan de slag kunnen gaan. Het personeel dat vroeger bij D-reizen werkte, kan namelijk nog worden gehouden aan een concurrentiebeding uit hun oude arbeidscontract.

De eerste reisbureaus met de naam D-reizen op de gevel gaan donderdag weer open. Van Deursen verwacht voor het einde van deze maand ongeveer 75 tot 85 winkels in bedrijf te hebben. Eigenlijk hoopte hij dan al 100 filialen open te hebben, maar hij denkt nu dat dit niet langer realistisch is. Tegen het einde van het jaar wil de Prijsvrij-baas nog wel op de door hem beoogde 150 D-reizen-winkels uitkomen.

De voormalige bestuurders van D-reizen en investeerder Smit waren niet direct bereikbaar voor commentaar. Smit liet onlangs al aan vakmedium TravMagazine weten dat hij afziet van de overname van winkels van D-reizen.

D-reizen werd begin april failliet verklaard. De onderneming was door de coronacrisis flink in financiƫle problemen gekomen. De afwikkeling van het bankroet ging afgelopen maanden al niet zonder slag of stoot. De voormalige bestuurders hadden de naam D-reizen in een bedrijfje geplaatst dat buiten de failliete groep viel. Pas na ingreep van de curatoren werd dit teruggedraaid. Ook speelde er over de merkrechten nog een rechtszaak tussen de curatoren en de oude directie.