Gehackt Mandemakers levert begin volgende week weer meubels

Meubel- en keukenbedrijf De Mandemakers Groep (DMG) verwacht begin volgende week weer meubels te kunnen leveren na de cyberaanval met gijzelsoftware die dinsdag begon. Het hoofdkantoor is weer telefonisch en per mail bereikbaar. Ook de leveringen en montages van keukens en sanitair gaan door.

“Volledig operationeel op alle fronten zoals voor de hack kost meer tijd”, zegt DMG. Een precieze planning is volgens het bedrijf achter de keukenmerken Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent en de meubelwinkels Montel, Morres en Piet Klerkx niet af te geven.

De vanuit Waalwijk opererende onderneming met tweehonderd vestigingen kampt sinds dinsdag met een cyberaanval. Daardoor waren de winkels en het hoofdkantoor woensdag telefonisch niet bereikbaar en zouden medewerkers naar huis zijn gestuurd doordat computersystemen niet werkten. De leveringen van meubelen werden per donderdag tijdelijk opgeschort.

De verantwoordelijke hacker eist losgeld. Het bedrijf wilde eerder niet zeggen of het de hacker het gevraagde losgeld betaalt.

DMG is zeker niet het eerste bedrijf dat slachtoffer is van een ransomware-aanval. Eerder was er bij logistiek dienstverlener Bakker al sprake van een aanval. Dat leidde toen tot tekorten van met name kaas bij supermarkten van Albert Heijn. Ook de Universiteit van Maastricht is eerder getroffen door een aanval met gijzelsoftware.