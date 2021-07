Minder telefoontjes met aanbiedingen door nieuwe wet

Nederlanders mogen niet meer zomaar ongevraagd gebeld worden door telemarketingbedrijven. De nieuwe telemarketingwet die op 1 juli ingaat, verbiedt het bedrijven om consumenten te bellen die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft al aangekondigd streng op naleving van de nieuwe regels te controleren.

De gedachte achter de nieuwe wet is dat Nederlanders veel meer zelf te zeggen moeten krijgen over welke bedrijven hen opbellen. Ze moeten daarom nadrukkelijk toestemming geven om gebeld te worden. Ook bij hun eigen klanten of mensen die tot drie jaar terug klant zijn geweest mogen bedrijven aanbiedingen doen.

Die laatste bepaling is de Consumentenbond een doorn in het oog. De nieuwe wet is weliswaar “een stap in de goede richting”, maar drie jaar “is natuurlijk veel te lang”, zegt directeur Sandra Molenaar van de bond. “Dat vinden consumenten ook, zo blijkt uit onderzoek.” De Consumentenbond vindt dat het kabinet te veel ruimte heeft gelaten voor zelfregulering op dat vlak. “Je gaat immers niet voor niets ergens weg.”