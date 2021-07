Nissan bouwt grote batterijfabriek in Verenigd Koninkrijk

Het Japanse autoconcern Nissan Motor gaat een grote fabriek voor accu’s voor elektrische auto’s bouwen bij zijn autofabriek in het Britse Sunderland. Daarbij trekt Nissan op met zijn Chinese samenwerkingspartner Envision AESC. Verder gaat Nissan in Sunderland, in het noordoosten van Engeland, een nieuw elektrisch crossover-automodel bouwen.

Met die investeringsplannen is een bedrag gemoeid van 1 miljard pond, omgerekend bijna 1,2 miljard euro. De nieuwe gigafabriek voor accu’s moet voor 6200 nieuwe arbeidsplaatsen gaan zorgen in Sunderland en bij Britse toeleveranciers van de fabriek. De faciliteit moet voor 100.000 auto’s per jaar batterijen gaan leveren. Nissan bouwt momenteel in Sunderland al de elektrische Leaf. Daar worden op kleinere schaal al batterijen voor geproduceerd op die locatie. Ook de Nissan Qashqai en Juke lopen van de band in Sunderland, waar nu ongeveer 6000 mensen werken. Het is de grootste fabriek van Nissan in Europa.

De Britse premier Boris Johnson spreekt van een “teken van groot vertrouwen van Nissan in het Verenigd Koninkrijk en het vakbekwame personeel in het noordoosten van Engeland”. Het Verenigd Koninkrijk wil sterk inzetten op de productie van batterijen voor elektrische auto’s om zo de eigen auto-industrie veilig te stellen in de toekomst. De regering wil vanaf 2030 een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met benzine- en dieselmotoren, maar de productie van elektrische auto’s zal wel sterk opgevoerd moeten worden om die ambitie waar te kunnen maken.

Eerder deze week werd nog bekend dat Envision ook in Frankrijk een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s van Renault gaat bouwen. Die fabriek komt in Douai in het noorden van Frankrijk. Met het project is een investering gemoeid van 2 miljard euro, het zou moeten leiden tot werkgelegenheid voor 4500 mensen in de regio. Renault en Nissan zijn samenwerkingspartners in een auto-alliantie.