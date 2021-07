NS grijpt in bij Duitse dochter om geldproblemen

De Nederlandse Spoorwegen (NS) start een flinke herstructurering bij haar Duitse dochter Abellio. Dat is nodig omdat anders verliezen dreigen van 30 tot 50 miljoen euro per jaar, meldt minister van Financiën Wopke Hoekstra aan de Kamer. Omdat de contracten van Abellio nog tot twaalf jaar doorlopen, is dit een “onacceptabel perspectief”, aldus Hoekstra. Hij heeft als aandeelhouder van NS de voorgenomen ingreep goedgekeurd.

Abellio kampt met financiële problemen door onder meer hogere personeelskosten en een reeks boetes die het bedrijf moet betalen omdat “contractueel overeengekomen prestatieafspraken” niet worden gehaald. Boetes worden bijvoorbeeld uitgedeeld als het bedrijf niet volgens diensttijden rijdt. Deze afspraken zijn gemaakt in contracten die voor meerdere jaren lopen. De afspraken worden niet nagekomen door een “toename in spoorwerkzaamheden”, die bovendien leiden tot “extra kosten voor vervangend vervoer”.

De geplande herstructurering verloopt “onder toezicht van een rechtbank”. De afhankelijkheid tussen vennootschappen wordt verbroken, waardoor per individueel contract een oplossing kan worden gevonden. Hierover moet ongeveer in het komende halfjaar duidelijkheid komen. “Een externe herstructureringsexpert is toegetreden tot het managementteam van Abellio Duitsland en begeleidt dit proces”.

Abellio krijgt voor de herstructurering een lening van 70 miljoen euro, die in de plaats komt van een eerder gedane toezegging van hetzelfde bedrag.