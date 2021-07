‘Pensioenfondsen kunnen mogelijk eerder aan indexeren denken’

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is vorige maand iets verbeterd. Daardoor komt het denken over het verhogen van de pensioenen mogelijk weer wat dichterbij, stelt onderzoeksbureau Aon. Volgens de organisatie lijken de meeste fondsen inmiddels uit de gevarenzone te zijn als het gaat om dreigende pensioenkortingen.

De gemiddelde dekkingsgraad, de graadmeter die de ‘gezondheid’ van de fondsen aangeeft, ging in juni van 109 naar 110 procent. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen inmiddels weer zo’n 1,10 euro in kas hebben. De fondsen hadden op de aandelenmarkten duidelijk de wind in de zeilen. De rente bleef in juni nagenoeg stabiel, maar hun beleggingsportefeuilles noteerden flinke rendementen.

Een en ander betekent dat er in de eerste helft van het jaar een sterk herstel heeft plaatsgevonden en dat fondsen die eerst dachten met kortingen te maken te hebben, nu mogelijk eerder aan indexeren kunnen denken. Ook fondsen die met hun toekomst bezig zijn, krijgen volgens Aon andere opties in beeld. Maar de kenners van de organisatie waarschuwen wel dat ontwikkelingen snel kunnen gaan en dat deze situatie ook zo weer kan omslaan.

Aon gaat niet in op de financiële positie van specifieke fondsen. Eerder bleek dat met name de grootste fondsen van Nederland het juist nog lastig hadden, al zijn zij er de laatste tijd ook steeds beter voor komen te staan.