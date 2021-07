Beurshandel in teken van banenrapport VS en OPEC-vergadering

De beurshandel op het Damrak staat vrijdag vooral in het teken van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Ook gaat de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC. OPEC-leider Saudi-Arabië en bondgenoot Rusland leken donderdag dicht bij een akkoord om meer olie op te pompen, maar uiteindelijk werd er toch geen deal bereikt. Het besluit over de productieverhogingen is nu uitgesteld tot vrijdag.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine winsten openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag een gemengd beeld zien, met forse verliezen voor de Chinese beurzen en een kleine winst voor de Nikkei in Tokio.

De financiële markten verwerken ook het nieuws dat een Amerikaans belastingplan voor multinationals de steun heeft gekregen van 130 landen, waaronder Nederland. Het plan moet ervoor zorgen dat ondernemingen die in meerdere landen actief zijn, in al die landen belasting betalen. Wereldwijd gaat de minimale winstbelasting voor die bedrijven bovendien naar 15 procent. De verhoging levert wereldwijd elk jaar naar verwachting zo’n 150 miljard dollar aan extra belastinginkomsten op.

Aan het overnamefront heeft brillenconcern EssilorLuxottica het in Amsterdam genoteerde GrandVision, moederbedrijf van Pearle, definitief ingelijfd. Daarmee komt een eind aan een moeizaam proces waarbij de koper en verkopers tegenover elkaar kwamen te staan voor de rechter. Investeerder HAL heeft zijn meerderheidsbelang van bijna 77 procent in GrandVision verkocht aan het Frans-Italiaanse bedrijf achter brillenmerken als Ray-Ban en Oakley.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index klom 0,3 procent tot 731,33 punten en de MidKap won 0,8 procent tot 1049,79 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,3 procent. Ook Wall Street ging licht vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 34.633,53 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent tot een nieuw slotrecord en techbeurs Nasdaq won 0,1 procent.

De euro was 1,1840 dollar waard, tegenover 1,1850 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de stevige opmars op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 75,29 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 75,83 dollar.