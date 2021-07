Beurzen op kleine winst richting banenrapport VS

De Europese beurzen lieten vrijdag kleine winsten zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de publicatie van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Ook zal worden gelet op veranderingen van het gemiddelde uurloon in de VS. Een sterke stijging van de lonen zou de al hard oplopende inflatie verder kunnen aanjagen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 734,35 punten. De MidKap won ook 0,4 procent, tot 1053,59 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,5 procent.

Positieve berichten over de Amerikaanse economie boden ook enige steun aan de aandelenhandel. De grootste economie ter wereld zal volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar met 7 procent groeien, wat de sterkste vooruitgang sinds 1984 zou zijn.

ASMI was koploper bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van 1,9 procent. Het chipbedrijf verwacht dat de orderontvangst in het tweede kwartaal iets meer dan 500 miljoen euro zal bedragen. Eerder rekende ASMI op een orderinstroom van 420 miljoen tot 440 miljoen euro. Branchegenoten ASML en Besi klommen tot 1,8 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een min van 0,6 procent.

In de MidKap daalde GrandVision 0,2 procent. Brillenconcern EssilorLuxottica heeft het moederbedrijf van Pearle definitief ingelijfd. Daarmee komt een eind aan een moeizaam proces waarbij de koper en verkopers tegenover elkaar kwamen te staan voor de rechter.

Odyssey Acquisition maakte zijn debuut op het Damrak. Het investeringsfonds van de broers Michael en Yoel Zaoui haalde bij de beursgang 300 miljoen euro op. Odyssey is een zogeheten special purpose acquisition company of ‘spac’, een fonds dat speciaal is opgezet om te investeren in andere bedrijven of overnames te doen.

In Madrid zakte Caixabank 0,8 procent. De Spaanse bank gaat 6450 banen schrappen en 1500 vestigingen sluiten om kosten te besparen na de fusie met Bankia. Het gaat om het grootste banenverlies in de bankensector van het land ooit. Inditex, de Spaanse eigenaar van kledingketen Zara, verloor 0,9 procent. Volgens persbureau AFP zijn Franse aanklagers een onderzoek begonnen naar vier grote modeconcerns, waaronder Inditex, die mogelijk gebruikmaken van katoen uit de Chinese regio Xinjiang.

De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de opmars een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 75,07 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 75,63 dollar. De euro was 1,1827 dollar waard, tegen 1,1850 dollar een dag eerder.