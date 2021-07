Chipbedrijf ASMI koploper in groene AEX

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van ASMI. Het chipbedrijf liet weten in het tweede kwartaal meer orders te hebben ontvangen dan verwacht. Beleggers namen verder geen grote posities in voorafgaand aan de publicatie van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve.

Ook ging de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC. OPEC-leider Saudi-Arabië en bondgenoot Rusland leken donderdag dicht bij een akkoord om meer olie op te pompen, maar uiteindelijk werd er toch geen deal bereikt. Het besluit over de productieverhogingen is nu uitgesteld tot vrijdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 734,16 punten. De MidKap won ook 0,4 procent, tot 1053,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen klommen tot 0,4 procent.

Positieve berichten over de Amerikaanse economie boden ook enige steun aan de aandelenhandel. De grootste economie ter wereld zal volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar aanzienlijk harder gaan groeien dan eerder gedacht, door het sterke herstel na de coronacrisis. Er wordt gerekend op een groei van 7 procent, wat de sterkste vooruitgang sinds 1984 zou zijn.

ASMI won 1,4 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het concern verwacht dat de orderontvangst in het tweede kwartaal iets meer dan 500 miljoen euro zal bedragen. Eerder rekende ASMI nog op een orderinstroom van 420 tot 440 miljoen euro. Branchegenoot Besi klom 1,2 procent. Bierbrouwer Heineken en olie- en gasconcern Shell voerden de schaarse dalers aan met minnen van 0,4 procent.

In de MidKap bleef GrandVision ongewijzigd. Brillenconcern EssilorLuxottica heeft het moederbedrijf van Pearle definitief ingelijfd. Daarmee komt een eind aan een moeizaam proces waarbij de koper en verkopers tegenover elkaar kwamen te staan voor de rechter.

In Madrid verloor Caixabank 0,4 procent. De Spaanse bank gaat 6450 banen schrappen om kosten te besparen. Het gaat om het grootste banenverlies in de bankensector van het land ooit. Inditex, de Spaanse eigenaar van kledingketen Zara, daalde 0,2 procent. Volgens persbureau AFP zijn Franse aanklagers een onderzoek begonnen naar vier grote modeconcerns, waaronder Inditex, die mogelijk gebruikmaken van katoen uit de Chinese regio Xinjiang.

De euro was 1,1826 dollar waard, tegen 1,1850 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 75,09 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 75,64 dollar.