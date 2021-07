Chipbedrijven grote winnaars in AEX-index

Chipbedrijven BE Semiconductor, ASM International en chipmachinemaker ASML zijn vrijdag bij de bovenste fondsen in de AEX-index in Amsterdam gesloten. Dat gebeurde na een handelsupdate van ASMI. Deze toeleverancier aan de chipindustrie ontving in het tweede kwartaal meer orders dan verwacht, wat het gemoed onder beleggers goed deed. Verder werd een beter dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten verwerkt.

ASMI won 2,5 procent. Het concern verwacht dat de orderontvangst in het tweede kwartaal iets meer dan 500 miljoen euro zal bedragen. Eerder rekende ASMI nog op een orderinstroom van 420 tot 440 miljoen euro. Branchegenoot Besi klom in het kielzog van ASMI 1,6 procent. ASML steeg 1,3 procent.

In de MidKap bleef GrandVision ongewijzigd. Brillenconcern EssilorLuxottica heeft het moederbedrijf van Pearle definitief ingelijfd. Daarmee komt een eind aan een moeizaam proces waarbij de koper en verkopers tegenover elkaar kwamen te staan voor de rechter.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 733,55 punten. De MidKap won 0,2 procent, tot 1051,36 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,2 procent. Parijs en Londen verloren licht.

Positieve berichten over de Amerikaanse economie boden ook steun aan de aandelenhandel. De grootste economie ter wereld zal volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar aanzienlijk harder gaan groeien dan eerder gedacht, door het sterke herstel na de coronacrisis. Er wordt gerekend op een groei van 7 procent, wat de sterkste vooruitgang sinds 1984 zou zijn.

In Frankfurt steeg Deutsche Telekom 0,3 procent. De Duitse telecomonderneming zou dochterbedrijf T-Mobile Nederland naar verluidt nu echt in de verkoop hebben gezet. De Duitsers hebben een belang van 75 procent in het telecomconcern. Ryanair won in Dublin dik 2 procent. Door het toenemende vertrouwen in reizen en versoepelingen van de coronarestricties, ziet de budgetvlieger zijn passagiersaantallen weer stijgen.

Verder ging de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC. OPEC-leider Saudi-Arabiƫ en bondgenoot Rusland leken donderdag dicht bij een akkoord om meer olie op te pompen, maar uiteindelijk werd er toch geen deal bereikt. Het besluit over de productieverhogingen is nu uitgesteld tot vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 75,19 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 76,07 dollar.

De euro was bij de slotbel 1,1848 dollar waard, tegen 1,1850 dollar een dag eerder.