‘Crowdfundingmarkt dit jaar mogelijk goed voor half miljard euro’

De markt van financiering via crowdfunding lijkt hard op weg om dit jaar te groeien richting de half miljard euro. In het eerste halfjaar werd er al voor 249 miljoen euro opgehaald in Nederland. Nog nooit werd er in zes maanden zoveel geld opgehaald via crowdfunding, meldt Crowdfundmarkt. Dat is een organisatie die vraag en aanbod in verschillende bedrijfstakken bij elkaar brengt, maar zelf geen crowdfundingplatform is.

In heel 2020 was de marktomvang ‘slechts’ 290 miljoen euro. De flinke toename komt vooral doordat er steeds meer crowdfundingprojecten zijn. Dit jaar zijn dat er tot nu toe 2007, en in heel vorig jaar ging het om 2692 stuks. Het gaat om crowdfundingsplatformen die zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Crowdfundmarkt voorspelde eerder al dat de Nederlandse markt voor leningen via crowdfunding dit jaar explosief zou groeien. Dat hangt volgens de organisatie samen met de coronacrisis. Crowdfunding zou een van de manieren zijn waarop Nederlandse mkb-bedrijven alsnog aan financiering kunnen komen als ze straks geen coronasteun meer krijgen van de overheid. Na de crisis zullen consumenten waarschijnlijk ook weer meer gaan besteden, en ondernemers zullen hier naar verwachting op inspringen met nieuwe ideeën en groeiplannen waarvoor ze extra financiering nodig hebben.