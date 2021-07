‘Deutsche Telekom start verkoopproces T-Mobile Nederland’

Deutsche Telekom heeft dochterbedrijf T-Mobile Nederland nu echt in de verkoop gezet. Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Onlangs werd al bekend dat het Duitse moederbedrijf een verkoop van zijn Nederlandse activiteiten aan het onderzoeken was.

Het concern heeft informatie over T-Mobile Nederland naar potentiële bieders gestuurd. Die zouden deze maand een eerste bod kunnen uitbrengen. Tot de geïnteresseerde partijen behoren volgens Bloomberg de investeerders Apax Partners, Apollo Global Management, BC Partners, Providence Equity Partners en Warburg Pincus. Maar of zij echt gaan bieden is nog niet duidelijk. Geen van de partijen wilde op het bericht reageren, of ze waren niet bereikbaar voor commentaar.

Deutsche Telekom overwoog onlangs al een verkoop omdat het onderdeel bij andere eigenaren mogelijk meer waard kan worden. De Duitsers hebben een belang van 75 procent in het Nederlandse dochterbedrijf. Het overige kwart is in handen van Tele2, dat in 2019 zijn Nederlandse activiteiten samenvoegde met die van T-Mobile Nederland.

Door overnames en de werving van nieuwe klanten behoort T-Mobile Nederland tot de top 3 op de Nederlandse telecommarkt. Vorig jaar nam het bedrijf nog Simpel over, waardoor het in één klap 1 miljoen nieuwe mobiele klanten binnenhaalde en de grootste speler op de mobiele markt werd.