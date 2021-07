Grote bouwers kampen met tekorten aan hout en metaal

Grote Nederlandse bouwbedrijven kampen met tekorten aan hout en metaal, maar dat leidt bij hen vooralsnog niet tot vertragingen van projecten zoals woningbouw. Toch sluiten de bedrijven niet uit dat ze binnenkort wel met problemen te maken gaan krijgen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldde al dat de materiaaltekorten een steeds nijpender probleem vormen en dat bij sommige bouwers daardoor de productie wordt gehinderd.

Bouwer Heijmans zegt zeker rekening te houden met tekorten, met name bij hout en staal, maar ook kunststoffen zoals PVC-buizen en pijpen. Daarnaast speelt ook het wereldwijde chiptekort een rol. Chips zijn nodig voor bijvoorbeeld de installatie van slimme lichtapparatuur in gebouwen en ook bij infrastructuurprojecten, aldus Heijmans. De onderneming zegt dat de tekorten nog geen impact hebben op de realisatie van projecten, omdat materialen al ver van tevoren worden ingekocht. “Maar het tekort aan grondstoffen vraagt wel een strakke planning zodat het werk door kan blijven gaan”, laat een woordvoerster weten.

Een zegsman van branchegenoot BAM zegt dat de bouwprojecten van het bedrijf vooralsnog gewoon doorlopen, maar dat de situatie niet nog verder moet gaan verergeren. Volgens hem zijn de prijzen voor bouwmaterialen aan het stijgen vanwege de grote vraag en de wereldwijde schaarste. Naast gebrek aan hout, staal en plastic is er ook krapte bij bijvoorbeeld isolatiematerialen. “De situatie is zeker spannend aan het worden.”

Ook bij Dura Vermeer merken ze dat de grote vraag naar grondstoffen voor bouwmaterialen een impact begint te krijgen. Een woordvoerder wijst eveneens op de tekorten aan halfgeleiders waardoor het lastig is om aan voldoende chips te komen voor bepaalde systemen zoals verlichting en installaties voor koeling. Dura Vermeer, BAM en Heijmans behoren tot de tien grootste bouwers van Nederland.

Brancheorganisatie Bouwend Nederland krijgt veel signalen van leden over leveringsproblemen en prijsstijgingen van bouwmaterialen. “De impact van de extreme prijsstijgingen en leveringsproblematiek is groot voor onze sector. Ik vraag opdrachtgevers om samen met hun opdrachtnemer tot een oplossing te komen en coulant te zijn over die effecten”, aldus voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

Tijdens de coronacrisis werd de productie van sommige bouwmaterialen gestaakt of teruggeschroefd bij bijvoorbeeld houtzagerijen en metaalbedrijven, waardoor het aanbod sterk afnam. Nu de economie weer sterk op gang komt en de vraag dus snel toeneemt, nemen de leveringsproblemen toe. Ook moeilijkheden bij transport over zee, en de sterk gestegen kosten daarvoor, dragen bij aan de toegenomen prijzen en tekorten.