ING: consumenten geven meer uit aan goederen, minder aan diensten

Nederlandse consumenten geven al een maand meer uit dan gebruikelijk via pin, contante betalingen en onlinebetalingen met iDeal. Dat zegt ING dat de uitgaven vergeleek met de bestedingen van Nederlanders in 2018 en 2019. Mensen kopen nog steeds relatief veel online en in winkels, de uitgaven aan diensten blijven nog achter. Onder meer de horeca valt in die categorie, maar ook bijvoorbeeld pretparken, musea en het openbaar vervoer.

De totale uitgaven liggen al de hele maand zo’n 5 procent hoger dan in de tijd voor corona. In winkels geven consumenten nog altijd zo’n 5 procent minder uit. Het gat met de normale uitgaven is al flink teruggelopen sinds de lockdownbeperkingen voor winkels vrijwel helemaal terug werden gedraaid.

Vooral online blijven we flink meer uitgeven dan voor de crisis. Wel worden online-uitgaven een steeds minder groot deel van de totale uitgaven. Sinds winkels weer open zijn, kiezen consumenten toch minder vaak voor webshoppen.

Contant geld heeft verder terrein verloren sinds de coronacrisis waarin we werden opgeroepen om zoveel mogelijk te pinnen om zo contact tussen kassamedewerkers en klanten te beperken. De afgelopen tijd merkte ING dat er een vijfde minder contant geld werd opgenomen.