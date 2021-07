Nieuwe eigenaar voor groentefabrikant HAK

Groentefabrikant HAK krijgt naar alle verwachting een nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar, investeerder NPM Capital, wil zijn belang overdoen aan KDV Group. De partijen tekenden daarvoor al een voorlopige koopovereenkomst. Onder de vleugels van KDV is het de bedoeling dat HAK sneller groeit in Europa. Ook gaat HAK nog meer inzetten op plantaardige voeding.

HAK blijft onder de nieuwe eigenaar zelfstandig opereren, zegt HAK-topman Timo Hogenboom. In samenwerking met de nieuwe eigenaar wil HAK meer mensen verleiden om groenten en peulvruchten te eten. Financiƫle details over de overname werden niet bekendgemaakt.

KDV is een internationale producent van voeding en actief in de hele voedselketen. Van teelt, grondstoffenverwerking en productie tot en met de verkoop en distributie van honderden merken. Die zijn verkrijgbaar bij meer dan 250.000 verkooppunten in voornamelijk Oost-Europa, Rusland en China.

De overname is nog onder voorbehoud van de uitkomst van het adviestraject met de gemeenschappelijke ondernemingsraad van HAK. NPM had eerder al bekendgemaakt een koper te zoeken voor HAK.