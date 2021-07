‘Omslag in denken over wegwerpartikelen nodig’

Vanaf zaterdag zijn veel wegwerpartikelen van plastic niet meer toegestaan in de Europese Unie. Die regels zijn een aardig begin, maar gaan lang niet ver genoeg, vindt milieuorganisatie Natuur & Milieu. “Die wegwerpproducten worden nu van andere materialen gemaakt, maar zijn nog steeds erg belastend. We moeten juist anders gaan denken en van wegwerpartikelen af.”

De EU-regels gaan sowieso niet ver genoeg, zegt Jelmer Vierstra van Natuur & Milieu. Bedrijven houden zich vaak precies aan de wet, maar niet aan de geest van de wet. “We zien bijvoorbeeld dat je bij een pakje drinken nu wel een papieren rietje krijgt, maar dat dit nog steeds in een plastic verpakking zit. En juist die verpakking waait vaak weg en komt in de natuur terecht.”

De Europese regels hebben nog een aantal rare punten. Zo mogen plastic stokjes voor ballonnen niet meer, maar de ballon zelf nog wel. Natuur & Milieu wil dat de Nederlandse politiek met strengere regels komt. “Die zijn ook aangekondigd, maar nog niet uitgewerkt.”

Sowieso lijkt de politiek niet veel zin te hebben om alleen dingen te verbieden, maar dat hoeft ook niet meteen, benadrukt Vierstra. “Met simpele maatregelen kunnen we mensen laten nadenken over duurzaamheid.” Zo verwijst hij naar bekers om koffie mee te nemen. “Daar gebruiken we er in Nederland jaarlijks 3 miljard van.”

Het zou helpen als de wegwerpbeker bij koffietentjes niet meer de standaard is, denkt hij. “Nu krijg je korting als je je eigen beker meeneemt, maar het kan ook zo werken dat je extra moet betalen als je een wegwerpbeker wil.” Vierstra verwijst naar plastic tasjes waarvoor we sinds enkele jaren moeten betalen. “Nu zegt eigenlijk iedereen dat normaal te vinden.”