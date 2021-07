Onderhandelingen over productie oliekartel OPEC verlopen moeizaam

Het is de olieproducerende landen, verenigd in oliekartel OPEC, en hun bondgenoten nog altijd niet gelukt om nieuwe afspraken te maken over de productie. De landen die bekendstaan als OPEC+ onderhandelen nog altijd over het al dan niet opvoeren van de productie en in welke mate, maar volgens kenners is een akkoord ver weg.

De onlinesessie die voor vrijdagmiddag gepland stond, werd uitgesteld tot in de avond. Daarmee lijkt het nog onwaarschijnlijker dat er een akkoord wordt bereikt. Met name Rusland en Saudi-Arabiƫ zouden van mening verschillen. Rusland heeft geen moeite met het verhogen van de productie, ook als dat leidt tot lagere prijzen. Saudi-Arabiƫ wil de productie in gematigd tempo opvoeren.

OPEC+ besloot eerder de productie van olie te bevriezen om daarmee de prijzen te stutten. Maar met het sterke economische herstel is de vraag naar olie flink verbeterd. Door die ontwikkeling zou de productie per augustus wat opgevoerd kunnen voeren. Maar de landen kunnen het nog niet eens worden over welk land in welke mate meer olie in de markt mag zetten.

Verder wordt ook naar de verspreiding van besmettelijkere varianten van het coronavirus gekeken. De Delta-variant van het virus zou mogelijk het economisch herstel in de weg kunnen zitten, waardoor de vraag naar olie wat minder wordt.