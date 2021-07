Ondernemers starten initiatief tegen verspilling schapenwol

Nederlandse schapenwol moet voortaan niet de prullenbak in, maar worden gebruikt voor woningisolatie, luchtzuivering en groene daken. Dat vindt een groep ondernemers die sinds vrijdag vertegenwoordigd is in het Hollands Wol Collectief.

Volgens het samenwerkingsverband wordt 95 procent van de jaarlijkse 1,5 miljoen kilo aan Nederlands schapenwol niet gebruikt. De belangrijkste oorzaak zou het Chinese invoerverbod op Europese wol zijn dat sinds de uitbraak van het coronavirus geldt. Ook zegt het collectief dat in ons land de kennis ontbreekt om schapenwol te verwerken. “En dat is zonde, want wol is geschikt voor vele toepassingen.”

Door gezamenlijk de wol in te kopen willen zeven deelnemende ondernemers het materiaal vervolgens gebruiken voor hun producten. “Daarbij ligt de focus op de unieke kwaliteiten van wol, zoals de isolatiewaarde en zuiverende werking”, aldus het Hollands Wol Collectief. De schapenwol zal worden verwerkt in mode-items, isolatiematerialen en groene daken.

Het initiatief is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, innovatiebedrijf BlueCity Rotterdam en de deelnemende bedrijven.