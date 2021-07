Ryanair ziet passagiersaantallen weer stijgen

Door het toenemende vertrouwen in reizen en versoepelingen van de coronarestricties, ziet budgetvlieger Ryanair zijn passagiersaantallen weer stijgen. In juni overtrof de Ierse prijsvechter de eigen verwachtingen met 5,3 miljoen passagiers op 38.000 vluchten. In mei werden nog minder dan 2 miljoen mensen vervoerd. En vorig jaar juni vervoerde de luchtvaartmaatschappij slechts 400.000 passagiers. Toen golden nog strenge coronamaatregelen.

Het herstel is ook zichtbaar in de cijfers van concurrent Wizz Air, die vorige maand ruim 1,5 miljoen passagiers vervoerde. Toch zijn de cijfers nog lang niet zo hoog als in 2019.

Ryanair kondigde recent aan de Britse overheid aan te klagen om haar ‘stoplicht’-systeem met reisadviezen. Het concern ergert zich eraan dat het Verenigd Koninkrijk maar weinig bestemmingen heeft staan op zijn lijst van landen zonder quarantainevereisten. Volgens de luchtvaartmaatschappij ontbreekt het aan transparantie.

Eerder dit jaar verbood de Britse reclamewaakhond nog een controversiële reclame van Ryanair met de slogan ‘jab and go’ (‘prikken en gaan’). De waakhond vond dat Ryanair hiermee mensen aanmoedigde om onverantwoordelijk te handelen zodra ze een vaccinatie zouden hebben gehad.