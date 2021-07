‘Afspraken over thuiswerkplek en werktijden blijven veelal uit’

Bij de meeste bedrijven zijn er geen duidelijke afspraken over de inrichting van de thuiswerkplek of over werktijden van het personeel. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker Multiscope onder ruim 3000 werknemers in loondienst. Bij slechts een kwart van de bedrijven zijn er daarover wel afspraken gemaakt, concluderen de onderzoekers.

De meeste bedrijven hebben wel afspraken gemaakt over bijvoorbeeld computer- of telefoongebruik. Over de inrichting van de thuiswerkplek is bij twee op de drie bedrijven niets geregeld. Bij werktijden geldt voor 60 procent van de ondervraagden dat er geen duidelijke regels zijn.

De mate waarin afspraken worden gemaakt is volgens het onderzoek afhankelijk van de bedrijfsomvang. Werktijden zijn relatief vaker vastgelegd door kleinere bedrijven, terwijl het gebruik van computers en telefoons veel vaker is vastgelegd bij de grotere bedrijven vanaf honderd werknemers. Over de inrichting van de werkplek zijn zowel bij kleine als grote ondernemingen geen duidelijke afspraken.

Verder blijkt uit onderzoek dat een ruime meerderheid van de thuiswerkers vindt dat zij goede mogelijkheden hebben om thuis te kunnen werken. Circa 7 procent van de ondervraagden zegt daarvoor niet goed uitgerust te zijn.