‘BP en Lukoil willen af van bezittingen in Irak’

De Russische oliemaatschappij Lukoil en haar Britse branchegenoot BP willen zich terugtrekken uit Irak. Volgens de Iraakse olieminister proberen de concerns bezittingen in het land van de hand te doen.

Ihsan Abdul Jabbar zei dat Lukoil hem een bericht heeft gestuurd waarin het bedrijf aangeeft zijn bezittingen in het land over te willen doen aan Chinese bedrijven. Dan gaat het om het Russische belang in het West Qurna-2-veld. BP zou zich op zijn beurt willen terugtrekken uit het reusachtige Rumaila-veld.

Volgens de minister is het huidige investeringsklimaat in Irak ongeschikt om grote bedrijven te behouden. Jabbar, die vorige week voor een parlementaire commissie verscheen, zei ook dat het Amerikaanse ExxonMobil zijn aandeel in West Qurna-1 wil verkopen.

Irak pompt ongeveer 4 miljoen vaten ruwe olie per dag op. Dat is meer dan enig ander lid van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC), afgezien van Saudi-Arabiƫ. Internationale energiebedrijven zijn de afgelopen jaren echter afgeschrikt door strenge contractuele voorwaarden, betalingsachterstanden en politieke instabiliteit in het land.

De afgelopen week braken er ook verschillende protesten uit wegens stroomstoringen. Dit leidde tot het aftreden van de Iraakse minister van Elektriciteit. De regering verklaarde dat de olieproductie niet is geraakt door de problemen met het stroomnet.

BP en Lukoil waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.